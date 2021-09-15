2021/09/15 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها استطاعت توزيع قرابة 14 مليون بطاقة بايومترية من أصل 17 مليونا بين الناخبين، لافتة الى أنها في طور استكمال الاستعدادات النهائية للأمور اللوجستية بشكل كامل قبل نهاية الشهر الجاري.وقالت مساعد الناطق الاعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في حديث صحفي، إن “المفوضية حالياً في مرحلة الاقتراع …

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات تعلن توزيع 14 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعلن توزيع 14 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعلن توزيع 14 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).