صور: ضبط 3 مخازن لـ ’الغش الصناعي’ في بغداد

2021/09/15 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن ضبط ثلاثة مخازن للغش الصناعي في بغداد بداخلها كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية.

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وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2021)، "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، يقف لهم رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالمرصاد، حيث تمكنوا من ضبط ثلاثة مخازن في منطقة العبيدي ببغداد تحتوي كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية داخل علب".

واضاف البيان ان "عملية الضبط جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية وكسر الأقفال التي كانت على أبواب هذه المخازن التي كانت تستخدم أيضاً في عمليات الغش وتغيير صلاحية المادة وإعادة تعبئتها من جديد".

واشار البيان الى انه "تم التحفظ على هذه المخازن والمضبوطات التي بداخلها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة".

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