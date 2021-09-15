تطبيعية الكرة: خرجنا بنتائج “طيبة” تنهض بواقع الرياضة العراقية

2021/09/15 | 11:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري العراقي أكد رئيس الهيئة التطبيعية المشرف على انتخابات اتحاد الكرة اياد بنيان، اليوم الاربعاء، أن ما قدمته الهيئة خلال مدة إدارتها الكرة العراقية سيكون أساساً لعمل الاتحاد الجديد.وقال بنيان، في حديث […]

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