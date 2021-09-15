رئاسة البرلمان: مجلس النواب سيحل في 7 تشرين الأول

2021/09/15 | 11:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت رئاسة البرلمان، التزامها بموعد حلّ مجلس النواب.

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وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "موعد إجراء الانتخابات قريب جدًا، وأن مجلس النواب قرر بجلسته المرقمة(46) 31 آذار/مارس بعد الطلب المقدم من قبل (172) نائبًا، حلّ نفسه بتاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وأضاف أن "الانتخابات النيابية العامة في البلاد ستجرى بتأريخ العاشر من تشرين الأول المقبل"، لافتًا إلى أن "المجلس ملتزم بموعد حلّ نفسه".

وينتهي عمر الدورة الحالية لمجلس النواب، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بثلاثة أيام، وذلك بعد أن صوت البرلمان على حلّ نفسه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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