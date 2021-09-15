الحلبوسي في القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السيسي

2021/09/15 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، يرافقه وفد نيابي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن “الزيارة ستتضمن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء”.وأضاف … Readmore

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