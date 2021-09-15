التحالف الدولي يؤكد: لم نشن أي غارة جوية في البو كمال على الحدود العراقية السورية

2021/09/15 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التحالف الدولي أنه لم يشن غارات جوية في البو كمال في الحدود العراقية السورية.وقال التحالف الدولي في بيان مقتضب “يمكن أن نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021”.وكان مصدر أمني أفاد، اليوم … Readmore

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