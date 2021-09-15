2021/09/15 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: تصاعد للغبار الجمعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية الجمعة المقبلة.
يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: تصاعد للغبار الجمعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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