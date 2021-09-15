الأنواء الجوية: تصاعد للغبار الجمعة المقبلة

2021/09/15 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية الجمعة المقبلة.

يتبع..

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