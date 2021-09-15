القضاء يوجه بتدقيق الأسماء الكاملة في مذكرات القبض والتأكد من دقة المعلومات

2021/09/15 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القضاء العراقي بعدم جواز تنفيذ مذكرات القبض غير المستوفية الاسم الكامل والبيانات القانونية.

وبحسب وثيقة موجهة من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان الى الإدعاء العام ومحاكم الاستئناف ولتلافي حالات التوقيف لمجرد الاشتباه بالاسم وما يسببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي لمن يتم توقيفه فانه تم التوجيه بعدم جواز تنفيذ مذكرات القبض غير مستوفية الاسم الكامل أو البيانات التي أوجب القانون توفرها في مذكرة القبض المنصوص عليها في المادة الثالثة والتسعين من قانون أصول المحاكمات الجزائية.تكليف القاضي نجم عبد الله أحمد بمهام رئاسة الإدعاء العام العراقي

كما أصدر مجلس القضاء الأعلى أمرا قضائيا بتكليف القاضي نجم عبد الله أحمد بمهام رئاسة الإدعاء العام.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى بحسب وثيقة رسمية بنقل القاضي نجم عبد الله أحمد من هيئة الإشراف القضائي إلى رئاسة الإدعاء العام وتكليفه بمهام الرئاسة على أن ينفذ الأمر اعتبارا من تاريخ صدوره.

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