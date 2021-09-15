تحالف الفتح يؤكد تعرض الحشد الشعبي إلى قصف قرب الحدود العراقية

2021/09/15 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعبر تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، عن ادانته للقصف الذي تعرض له الحشد الشعبي على الحدود العراقية- السورية.وذكر التحالف في بيان، “ندين بأشد العبارات، الأعتداء الآثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية”.واضاف ان “تكرار الأعتداءات السافرة على السيادة العراقية يستدعي موقفاً صريحاً من الجميع الحكومة العراقية ومجلس …

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