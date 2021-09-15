الصين تفصل بعض الأطفال عن ذويهم أثناء الإغلاق لردع أحدث تفشي لكورونا

2021/09/15 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُجبر أكثر من ثمانية ملايين ساكن يعيشون في مدينتي بوتيان وشيامن الصينيتين على الخضوع لفحوصات فيروس "كوفيد-19"، حيث تكافح السلطات المحلية مع تفشي يغذيه متغير دلتا.وقال مسؤول محلي في مقاطعة شيانيو في بوتيان إن بعض الأطفال يُفصلون عن ذويهم أثناء الحجر الصحي.تقرير مراسلة CNN، كريستي لو ستاوت.

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