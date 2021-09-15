الاسخبارات: ضبط 3 مخازن لـ “الغش الصناعي” في بغداد

2021/09/15 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن ضبط ثلاثة مخازن للغش الصناعي في بغداد بداخلها كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية.وذكرت الوكالة في بيان، انه “بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، يقف لهم رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالمرصاد، حيث تمكنوا من ضبط ثلاثة مخازن في منطقة […]

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