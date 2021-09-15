القبض على المتسببين بمشاجرة داخل مستشفى المحمودية

2021/09/15 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية، القبض على متهمين

اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد

عشيرتين داخل مسشتفى المحمودية جنوبي

بغداد.

خلية الإعلام الأمني ذكرت في بيان،

اليوم الاربعاء، ان "القوات الأمنية في

فرقة المشاة ال

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