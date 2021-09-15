2021/09/15 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد حرائق الغابات منتزهات سيكويا وكينغز كانيون الوطنية، في وسط كاليفورنيا، والتي تحتوي على بعض أقدم وأكبر الأشجار في العالم، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشجار تاريخية مهددة بسبب الحرائق في كاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشجار تاريخية مهددة بسبب الحرائق في كاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).