إنفوجرافيك.. كم تمتلك الدول العربية من إنتاج نفط

2021/09/15 | 12:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاعاً بنحو 151 ألف برميل يومياً ما يعادل نسبة 0.57%، خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو 2021، بدعم من الزيادة في انتاج الدول العربية.وتضم قائمة الدول العربية في "أوبك" السعودية، …

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