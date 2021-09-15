2021/09/15 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام، باندلاع خلاف كبير بين قادة حركة طالبان بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.ونقلت “بي بي سي” عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحركة، إن مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل الحكومة الأفغانية يفجر خلافًا كبيرًا بين قادة طالبان المركز الخبري الوطني.

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