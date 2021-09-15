2021/09/15 | 12:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن ظاهرة الفساد تشكل تهديدًا للاستقرار، لافتًا إلى أنها ظاهرة شائعة.

قناتنا على تلغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال أبو الغيط في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال"، مبينًا أن "هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديدًا للاستقرار".

وأضاف أن "الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا".

وأشار إلى أن "أهم انجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010"، مؤكدًا أن "الجامعة العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة".

وأوضح أن "الاتفاقة العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، وصادقت 14 دولة عربية على الاتفاقية".

ولفت إلى أن "مواجهة الفساد معقد للغاية وهو يلزم تعاونًا مستمرًا، ولدي اقتناع بأن التعاون العربي هو تضييق على الفساد".

واختم بالقول: "كل الشكر لكل الوزارات والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن "جامعة الدول العربية تقف مع كل المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

وأنطلق في العاصمة العراقية بغداد، صباح الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة دولية وعربية واسعة.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة..



كيف تكشف بغداد "الطرق المشروعة" في التهريب؟

الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة: الفساد يهدد الاستقرار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية خلال مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة: الفساد يهدد الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).