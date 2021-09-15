الإمارات وإسرائيل تتطلعان إلى تريليون دولار في العلاقات الاقتصادية

2021/09/15 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم تاليك هاريس مر عام على توقيع الإمارات اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020، في خطوة تتطلع الدولة الخليجية الثرية أن تعود عليها بتريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.وبرعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، وقعت إسرائيل … Readmore

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