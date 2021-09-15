اسعار الذهب ترتفع في الاسواق المحلية

2021/09/15 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء.وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.الى ذلك سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من …

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