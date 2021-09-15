2021/09/15 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه عن رفع بعض الإجراءات المفروضة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي.وقال روتيه خلال مؤتمر صحفي، إن قاعدة الالتزام بمسافة الـ1.5 متر بين الأشخاص في الأماكن العامة سيتم إلغاؤها اعتبارا من 25 أيلول الجاري، ولكن سيكون من الضروري تقديم شهادة …

ظهرت المقالة هولندا تقرر إلغاء قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من 25 أيلول الجاري أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تقرر إلغاء قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من 25 أيلول الجاري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تقرر إلغاء قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من 25 أيلول الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).