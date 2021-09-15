بارزاني يصل بريطانيا

2021/09/15 | 12:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الاربعاء، الى العاصمة البريطانية لندن.وبحسب مصدر في مكتب بارزاني، فان”الزيارة تستمر ثلاثة ايام وجاءت بموجب دعوة رسمية”.واضاف، ان”بارزاني سيلتقي مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن خلال الزيارة”.

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