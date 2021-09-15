مواطن يصاب بالعمى إثر اكتشافه لخيانة زوجته مع 13 رجلا!

2021/09/15 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةقضت المحكمة المدنية في الكويت بإلزام زوجة بتعويض زوجها وأبنائه مبلغ 20 ألف دينار وذلك عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت بهم، لتواصلها مع 13 رجلا برسائل وصور إباحية.

وتتلخص دعوى المحامية بأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتفا آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلا وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار كويتي طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم، وصورة من إشهار المخالعة فضلا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.

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