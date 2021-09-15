اجرام بغداد تلقي القبض على متهم بسرقة قطعة أثرية

2021/09/15 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من اعتقال متهم كان يروم بيع قطعة أثرية مسروقة فانوس زيتي.

وأوضحت مديرية مكافجة إجرام بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود شخص بحوزته آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي".

وأضاف انه "تم استدراجه من قبل المفارز عن طريق شراء القطعة الأثرية مقابل مبلغ قدره ١٠٠ ألف دولار أمريكي"، مبيناً أنه " تم القبض على المتهم وضبط بحوزته المبرز الجرمي ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤ من قانون الآثار والتراث".

وأشار إلى أن "مفارز مكافحة الإجرام أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية ومنازل سكنية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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