عملية نوعية تنتهي بمقتل واصابة 4 دواعش في الانبار

2021/09/15 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، قتل عنصر داعشي وجرح ثلاثة اخرين وتدمير مضافة بكمين محكم في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الانبار.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "الحشد العشائري باسناد لوائي ١٧ - ١٨ من الحشد الشعبي حيث تمكنوا من نصب كمين لعدد من عناصر داعش واشتبكوا معهم وتم قتل عنصر ارهابي وجرح ثلاثة اخرين وتم السيطرة على دراجة كانت معدة للتفخيخ ودراجة يستخدمها العدو للاستطلاع اضافة لتدمير مضافة مجهزة حديثا والعثور على عدد من المتفجرات صنعت محليا".

واضاف البيان، ان "هذه العملية نوعية ومباغته للعدو لكن اثناء الاشتباك جرح من الحشد اثنان من المجاهدين وتم اخلائهم الى احد مستشفيات القائم، مؤكدا استمرار العمليات النوعية والتنسيق العالي مع مختلف صنوف القوات الامنية لحين انهاء التواجد الارهابي في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار".

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