هيئة النزاهة: 186 مشروعا متلكئا في 11 محافظة بقيمة 1.36 مليار دولار

2021/09/15 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، أنها رصدت 186 مشروعا متلكئا بـ 11 محافظة بقيمة 1.36 مليار دولار.

وقالت الهيئة في التقرير النصف السنوي لعام 2021، "رصدت الهيئة 186 مشروعا متلكئا في احدى 11 محافظة خلال النصف الأول من 2021، وبلغت القيمة الاجمالية 533.2 مليار دينار و1 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها فتحت 96 ملفا لاسترداد الأموال خلال النصف الأول من العام الحالي منها 13 ملفا جاهزا و15 ملفا قيد الاعداد و66 ملفا وحدت مع ملفات مازالت قيد الاعداد وغلق ملفان.

وأكدت أن الهيئة استرجعت ومنعت هدر أموال بلغت 253.5 مليار دينار بالإضافة إلى 4.9 مليار دولار.

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