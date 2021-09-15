2021/09/15 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة 4 دواعش في الانبار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 4 دواعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 4 دواعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 4 دواعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).