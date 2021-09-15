شاهد.. هذه بعض أبرز اللحظات وأجمل الأزياء في حفل

2021/09/15 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد حفل "ميت غالا"، الذي يعج بالنجوم، ببعض الأزياء واللحظات المثيرة للاهتمام بعد أن تم تأجيله في عام 2020 بسبب الوباء

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