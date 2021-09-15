صحة كربلاء تكشِفُ عن خطتها الوقائية الخاصة بالزيارة الأربعينية

2021/09/15 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة،

اليوم الأربعاء، وضع خطة طوارئ لزيارة

أربعينية الإمام الحسين (ع) المُرتقبة،

سيتم تطبيقها قبل عشرة أيام من بدء

الزيارة، فيما أشارت الى إن جميع

الإجراءات والتوصيات الخاص

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