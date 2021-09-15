قيس كاظم - أحمد الناصري

2021/09/15 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الناصري قيس كاظم، الشاب الواعد الهادئ المؤدب، مثل عشرات ومئات من شباب المدينة البسيطة، يضع قدمه على الطريق، قراءة وعلاقات اجتماعية لطيفة مع أقرانه، تلمس طريق طويل وشائك ومجهول، بساطة وألفه وألق البدايات والشباب والأشياء البسيطة، بين البيت والمدرسة والحياة.قيس كاظم شقيق الراحل حميد كاظم (سمير أميس كاتب القصة عاش في بيروت ورحل بدمشق في حادث سير مفجع) ورياض كاظم، كاتب القصة والحكايات الجميل المدهش، المقي ......





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