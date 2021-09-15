2021/09/15 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني تنشر في الاخبار والوسائل التواصل الاجتماعي اخبار عن محاولات البعث ورغد صدام حسين العودة الى الواجهة السياسية.



السؤال: • ما هي مؤهلات رغد عدى انها أبنت الطاغية صدام حسين الذي تاجر بالقومية العربية وقتل كل من عارضه وإن كان من القيادات العليا في الحزب البعث، فكان صدام حسين قمة في الطغيان وفي الفساد واهدار المال العام على منتسبي وعملاء الحزب البعث في الدول العربية وفي أوربا وفي افريقيا وتمويل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوهام عودة البعث الى الحكم واحلام أبناء الطغاة - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوهام عودة البعث الى الحكم واحلام أبناء الطغاة - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).