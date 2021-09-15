كومان يثير غضب جماهير برشلونة بعد الخسارة من بايرن ميونخ

2021/09/15 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أثار الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة غضب جماهير ناديه مجددًا، بعد إصراره على أن فريقه لا يستطيع تقديم عروض أفضل في الوقت الراهن.وقال كومان عقب المباراة ان “هذا هو الموجود حاليا والفريق لعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن يجب معرفة أوضاع اللاعبين، جوردي ألبا كان مريضًا الليلة الماضية، لوك دي يونج كان […]

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