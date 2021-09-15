آيفون الجديد.. الهاتف

2021/09/15 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك "انتقادات كثيرة" تواجه آبل، ومنها ما يتعلق بالمنافسة والخصوصية والأمن المعلوماتي.وخلافا للعام الماضي عندما اعتمدت تقنية الجيل الخامس (5 جي)، لم تشمل التحسينات التقنية التي أدخلت على الجيل الجديد من الأجهزة أي تعديلات أساسية، على الرغم من أن كاميرات الأجهزة الجديدة وبطارياتها أصبحت أكثر تطورا.

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