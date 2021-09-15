العراق: صفقة وهمية تطيح بسارق 'الفانوس الزيتي' (صور)

2021/09/15 | 12:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على متهم سرق قطعة أثرية من المتحف الوطني العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (15 أيلول 2021)، إن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة، تمكنت من القاء القبض على متهم كان يروم بيع قطعة أثرية مسروقة (فانوس زيتي)".

وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود شخص بحوزته آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي، وقد تم استدراجه من قبل المفارز عن طريق شراء القطعة الأثرية مقابل مبلغ قدره (100) ألف دولار أمريكي، حيث تم القبض على المتهم وضبط بحوزته المبرز الجرمي ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث".

وعلى صعيد منفصل "نفذت مفارز مكافحة الإجرام أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومحلات تجارية ومنازل سكنية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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