أفغانستان.. موظفات مطار كابل يعدن إلى أعمالهن

2021/09/15 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليعادت موظفات في “مطار حامد كرزاي الدولي” في العاصمة الأفغانية كابل إلى عملهن الثلاثاء، بعد فترة من الانقطاع إثر سيطرة حركة “طالبان” على البلاد.وتتواصل إجراءات إعادة الأمور إلى طبيعتها في المطار الذي بسطت طالبان سيطرتها عليه في 31 أغسطس/آب المنصرم مع إتمام انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وأفاد مسؤولو المطار، أن نحو 30 …

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موظفات مطار كابل يعدن إلى أعمالهن أولاً على النور نيوز.

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