رئيس هيئة النزاهة: نامل ان يفضي المؤتمر بتوصيات لاعادة الاموال المنهوبة

2021/09/15 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس هيئة النزاهة رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، الاربعاء، أن العراق يعاني من عدم تعاون دول تعد حاضنة للفساد.وقال جواد خلال كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة الدولي المنعقد في بغداد، إن “العراق يعاني من عدم تعاون دول تعد حاضنة للفساد”.وأضاف أن “المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق، …

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