2021/09/15 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

حرص الفنان أحمد العوضي على مشاركة متابعيه فيديو جديد من سويسرا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" حيث يتواجد مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تخضع لعلاج بعد أزمتها الصحية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهر مقطع فيديو نشره العوضي عبر حسابه على "إنستغرام" مطعما سويسريا كان يجلس فيه دون أن يظهر نفسه، وهو يصور أحد الموسيقيين خلال عزفه مقطوعة "بيلا تشاو" الإيطالية معلقا على الفيديو بكلمة "جنيف" وهو المكان الذي غادرت إليه الفنانة ياسمين عبد العزيز لاستكمال علاجها خارج مصر.

ولاقى الفيديو إعجاب آلاف المتابعين الذين شوقهم الفيديو لرؤية الفنانة ياسمين عبد العزيز وجاءت التعليقات معبرة عن انتظارهم لرؤيتها.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن بداية الأسبوع الحالي عن شفاء زوجته وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، وأكد العوضي للبرنامج أنه سيعود مع زوجته إلى مصر قريبا بعدما أجرت جراحة ناجحة في سويسرا.

ووجهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مؤخرا رسالة تطمئن فيها جمهورها عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك" بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد العوضي يحتفل بشفاء ياسمين عبد العزيز بمقطع من أغنية ’بيلا تشاو’ (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد العوضي يحتفل بشفاء ياسمين عبد العزيز بمقطع من أغنية ’بيلا تشاو’ (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).