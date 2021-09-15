بلومبيرغ: العراق يكسر النمط السعوديّ لأسعار النفط إلى أمريكا

2021/09/15 | 13:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف موقع "بلومبيرغ"، عن تخفيض حاد أسعار الخام العراقي الموجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة "جريئة" تكسر النمط السعودي للأسعار.

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تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال الموقع في تقرير ترجمه "الترا عراق"، الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر، أنّ "براميل البصرة الخفيفة في البلاد ستباع بخصم قدره 1.15 دولار للبرميل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر للمشترين في الأمريكيتين، وفقا لقائمة أسعار من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، مقارنة بعلاوة طفيفة - 15 سنتا للبرميل - مقابل نفس العلامة لشهر أيلول/سبتمبر".

ووصف التقرير، خطوة بغداد بـ "اللافتة" نظرًا إلى أنّ العراق والعديد من دول الشرق الأوسط، "نادرًا ما تختلف كثيرًا عما تفعله المملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر بالتسعير".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت المملكة على خامها الرئيسي - Arab Light - عند علاوة 1.35 دولار للبرميل لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون تغيير عن أيلول/سبتمبر، وفق التقرير.

وأشار التقرير، إلى أنّ العراق خفض أسعار المشترين في كل مكان، باستثناء براميل كركوك المباعة من ميناء في البحر الأبيض المتوسط، حيث بقيت هذه دون تغيير.

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