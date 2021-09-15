الغانمي يعلن إكمال جميع الاستعدادات لتأمين زيارة الاربعين

2021/09/15 | 13:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، إن الوزير ترأس “في محافظة كربلاء التي وصلها اليوم الأربعاء، مؤتمراً تنسيقاً بحضور رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد العمليات والآمرين لجميع التشكيلات الأمنية وعدد من المحافظين وممثلين عن […]

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