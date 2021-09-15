2021/09/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يلتقي السيسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي السيسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).