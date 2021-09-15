الحشد يقتل ارهابيا ويصيب ثلاثة آخرين في الانبار

2021/09/15 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من قتل ارهابياً وإصابة 3 آخرين بعملية نوعية في محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه الى انه "وخلال عملية نوعية وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكن الحشد في محافظة الانبار من قتل عنصر من تنظيم داعش وجرح ثلاثة آخرين وتدمير مضافة بكمين محكم في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الانبار".

وأضاف أن "قوة من حشد محافظة الانبار وقوة حماية تي ون واسناد لوائي ١٧ - ١٨ من الحشد الشعبي تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر داعش واشتبكوا معهم وتم قتل عنصر ارهابي وجرح ثلاثة اخرين وتم السيطرة على دراجة كانت معدة للتفخيخ ودراجة يستخدمها العدو للاستطلاع اضافة لتدمير مضافة مجهزة حديثا والعثور على عدد من المتفجرات صنعت محليا".

وأوضح ان "العملية كانت نوعية ومباغتة للعدو لكن اثناء الاشتباك جرح من الحشد اثنين من مقاتلي الحشد"، مؤكدا "استمرار العمليات النوعية والتنسيق العالي مع مختلف صنوف القوات الامنية لحين انهاء التواجد الارهابي في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار".

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