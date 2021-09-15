القبض على متهم بسرقة قطعة أثرية في بغداد

2021/09/15 | 13:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بسرقة قطعة أثرية (فانوس زيتي).وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الرصافة، تمكن من القاء القبض على متهم كان يروم بيع قطعة أثرية مسروقة (فانوس زيتي)”.وأشارت الى ان “عملية القبض تمت …

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