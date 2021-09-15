2021/09/15 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس صندوق اعمار ذي قار، رزاق حسين الركابي، اليوم الأربعاء، عن احالة 142 مشروعا من مجموع 168 مشروعا ضمن خطة صندوق اعمار المحافظة .وقال رئيس الصندوق رزاق حسين الركابي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تحيل مشاريع صندوق الاعمار للتنفيذ المركز الخبري الوطني.

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