أمانة مجلس الوزراء تعلن تفاصيل إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة

2021/09/15 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الاربعاء، عن تفاصيل إطلاق

الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة

الاتحادي.

وفي ما يلي التفاصيل:

التوظيف للمشمولين ب‍التعديل الثالث

لقانون تَدرُّج ذوي المهن ال

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