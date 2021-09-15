وزير المالية يشير الى اهمية قطاع التأمين: ركن أساسي في التنمية الاقتصادية

2021/09/15 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي،

اليوم الاربعاء، ان قطاع التأمين يعتبر

ركنا مهما وأساسيا في التنمية

الاقتصادية وتطور القطاع الخاص وتخفيف

العبء الواقع على الدولة، مشيرا الى ان

قطاع التأمين العراق

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