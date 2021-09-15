نصري حجاج الفلسطيني الذي لم يعرف مقبرته - شوقية عروق منصور

2021/09/15 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور كيف نقنع الذي يحتضر أن باطن الأرض قد يكون أرحم من خارجها؟ كيف نقنع الذي يحتضر أن قبره ينتظره ولن يكون ضيفاً ثقيل الظل ، لكن المخرج والكاتب الفلسطيني "نصري حجاج" قرر أن ينهي حواره مع الأرض ، أن يتأمل جسده من فوق، بعيداً عن نزاعات الأرض والتشتت واللجوء المقيت المُذل ، ويضع قدمه على أول درجات الرضى ، لا يريد أن يبيت في أرض تصرخ في وجهه كل لحظة : أنت لاجئ لا يحق لك النوم في رحمي .



أيها الحزن وا ......





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