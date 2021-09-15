السعودية.. إعدام مصري قتل امرأة وأحرق جثتها لإخفاء الجريمة

2021/09/15 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن إعدام رجل مصري قتل امرأة في المدينة المنورة.

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