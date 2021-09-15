رئاسة البرلمان تتقدم بطلب للمالية بشأن المتعاقدين والمفسوخة عقودهم (وثيقة)

2021/09/15 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، وزارة المالية بتثبيت المتعاقدين والمفسوخة عقودهم.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (15 ايلول 2021)، ان "الكعبي طالب بتثبيت عقود وزارة الكهرباء ضمن نفقات التشغيلية والبالغ عددهم 8641 في جميع الوزارات والجهات الغير متبطة بوزارة من الذين تجاوزت خدمتهم 5 سنوات"، مضيفا "وعقود بشائر الخير واعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع و الداخلية وكافة الاجهزة الامنية".

N.A

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