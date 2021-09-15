2021/09/15 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات العراقية، بضرورة تحقق ثلاثة شروط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة التي من المقرر أن يتم إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل وسط مراقبة دولية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي الشروط الواجب تحققها لضمان نزاهة الانتخابات؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي الشروط الواجب تحققها لضمان نزاهة الانتخابات؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي الشروط الواجب تحققها لضمان نزاهة الانتخابات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).