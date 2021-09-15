تصريح جديد من العمل حول منح قروض للعاطلين وتشغيل العمالة المحلية

2021/09/15 | 14:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الأربعاء، استمرار منح قروض التشغيل للعاطلين عن العمل، فيما أكدت أن جميع فئات المجتمع مشمولة ببرامج الوزارة التدريبية وبشكل مجانيّ.وقال مدير عام التدريب في وزارة العمل رائد جبار باهض، في تصريح صحفي، إن “جميع الفئات مشمولة بالبرامج التدريبية الموجودة في مراكز التدريب وليست لشخصية محددة”، مبيناً، أنه […]

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