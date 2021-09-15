2021/09/15 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط تعلن بدء أعمال المسح الزلزالي بمشروع "ساسان – تلعفر" » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 14:02

واع/

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