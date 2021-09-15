وزير النقل يكشف لـ(بغداد اليوم) عن مشروع جديد يربط العراق بتركيا سككيا

2021/09/15 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاربعاء، عن عزم وزارته لانشاء ربط سككي جديد بين العراق وتركيا.

وقال الشبلي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "الوزارة في صدد انشاء ربط سككي جديد يمتد من ميناء الفاو الى فيشخابور وصولا الى تركيا".واضاف ان "هذا الخط استراتيجي وسوف يغير الخارطة الاقتصادية في الوطن العربي".

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